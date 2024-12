Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anzeige aufgrund Beleidigung und offener Haftbefehl

Sonneberg (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine Polizeistreife zu einer Streitigkeit in einen Supermarkt in die Untere Marktstraße in Sonneberg entsandt. Dort soll ein 32-Jähriger, stark unter Alkoholeinfluss stehend, eine Mitarbeiterin beleidigt und beschimpft haben. Auch trotz mehrfacher Aufforderungen verlies der nunmehr Beschuldigte das Geschäft nicht. Die hinzugerufenen Beamten erstatteten eine Strafanzeige und setzten das Hausverbot durch. Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang bekannt, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorliegt. Dieser konnte dann durch Zahlung abgewendet werden. Die Ermittlungen zu den Strafanzeigen dauern an.

