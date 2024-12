LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Tanna (ots) - Zwischen dem 30.11.24, 16:00 Uhr und dem 01.12.2024, 07:00 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Kfz gegen eine Gartenmauer im Haideweg in Tanna. Der Unfalort liegt direkt neben dem dortigen Jugendclubgebäude. Sowohl an der Mauer (ca. 3.000,- EUR ), als auch am Kfz entstand Sachschaden. Aufgefundene Fahrzeugteile an der Unfallstelle lassen den Schluss zu, dass das Verursacher- Kfz am Heck eine erhebliche ...

