Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike über Nacht verschwunden

Pößneck (ots)

Den Diebstahl ihres E-Bikes zeigte eine 27- jährige Frau am 30.11.2024 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla an. Das E-Bike (Bergamont, Modell E-Horizon Amsterdam, bräunlich-metallic, tiefer Einstieg, schmale Bereifung) wurde am 29.11.2024 gegen 17:30 Uhr ordnungsgemäß in Pößneck, Klosterplatz 1 mittels Faltschloss gesichert. Am 30.11.2024 gegen 08:30 Uhr stellte die Eigentümerin fest, dass das E-Bike samt Faltschloss gestohlen worden war. Hinweise zum Täter und/ oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

