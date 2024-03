Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Alarm eines Verbrauchermarktes an der Bünder Straße löste in der Nacht zu Sonntag (3.3.) gegen 1.40 Uhr aus. Als die Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsunternehmens sowie die ebenfalls hinzugerufenen Polizeibeamten wenig später vor Ort eintrafen, bemerkten sie eine offenstehende Tür im rückwärtigen Bereich des Marktes. Sowohl das Türblatt, als auch die Türzarge wiesen deutliche Spuren von Gewalteinwirkung auf. Da man durch die Tür nicht unmittelbar in Lager oder Verkaufsraum gelangt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, ob der oder die unbekannten Tatverdächtigen an Diebesgut gelangen konnten. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

