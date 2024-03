Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Polizei nimmt 45-Jährigen in Gewahrsam

Bünde (ots)

(jd) Ein bis dahin Unbekannter randalierte am Freitag (1.3.) in einem Verbrauchermarkt an der Straße Wasserbreite, sodass die dortigen Mitarbeiter die Polizei alarmierten. Der Mann trat aggressiv gegenüber den Mitarbeitern auf und warf unter anderem einen Karton auf eine Mitarbeiterin, ehe er das Geschäft Richtung Bahnhof verließ. Am Busbahnhof trafen die Beamten dann auf einen Mann, auf den die Beschreibung der Supermarktmitarbeiter zutraf. Er zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum und wurde bei Eintreffen der Beamten sogleich verbal aggressiv. Er zeigte sich unkooperativ gegenüber den polizeilichen Maßnahmen. Wenig später versuchte er dann, die Beamten tätlich anzugreifen. Der Mann, bei dem es sich um einen 45-jährigen Bünder handelt, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt. Eine von der Staatsanwaltschaft Bielefeld angeordnete Blutprobe wurde auf der Herforder Wache entnommen. Der 45-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

