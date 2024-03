Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - 19-Jähriger fährt Roller unter Alkoholeinfluss

Enger (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag (2.3.), um 3.05 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad auf dem Minden-Weseler-Weg, das von dort in den Forstweg abbog. Dort wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 19-jährigen Engeraner handelt, trug zu diesem Zeitpunkt keinen Helm. Er ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem stellten die Beamten bei ihm Anzeichen von Alkoholkonsum fest, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser verlief deutlich positiv. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass der Roller außer Betrieb gesetzt wurde und über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Der 19-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

