Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rentnerin erkennt Betrug

VG Oppurg - Döbritz (ots)

Am 28.11.2024 gegen 11:30 erhielt eine 80- jährige Rentnerin aus Döbritz einen Anruf einer falschen Polzeivollzugsbeamtin. Im Telefonat sprach die angebliche Polizistisn von einem Unglücksfall der Tochter der 80- jährigen Frau. Hiernach sollte die Rentnerin eine Kaution von 60.000,- EUR entrichten, um die Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden. Die Rentnerin erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrug und Amtsanmaßung eingeleitet. Gleichzeitig warnt die PI Saale-Orla vor jeglicher Art von Telefontrickbetrug, insbesondere bei der Herausgabe von persönlichen Daten und Übergabevereinbarungen von Bargeld an falsche Polizisten am Telefon.

