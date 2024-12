LPI-SLF: Fahranfängerin unterschätzt winterliche Verhältnisse

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am 30.11.2024 kurz vor Mitternacht wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter in Ebersdorf an vier Fassaden und einem Kfz Symbole verfassungswidrigerer Organisationen in Form von Hakenkreuzen mit neongelber Sprühfarbe anbrachten. Drei Tatorte lagen im Friesauer Weg und zwei Tatorte in der Thomas-Müntzer-Siedlung. Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.: - Nr.: 03663-4310 oder jede andere ...

mehr