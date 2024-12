Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter kollidiert mit Fußgänger

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 30.11.2024 gegen 14:00 kollidierte in Ebersdorf auf dem Kirchplatz im Bereich des Schloßes der Fahrer eines Transporters mit einem Fußgänger, so dass der Fußgänger zu Fall kam. Da der 57- jährige Fußgänger vor Ort ggü. dem Transporterfahrer über keinerlei Schmerzen oder Schäden klagte, wurden keine Daten ausgetauscht. Tagsdrauf meldete sich aber der 57- jährige Mann bei der Polizeiinspektion Saale-Orla und gab an, nun doch aufgrund des Zusammenstoßes leichte Verletzungen davon getragen zu haben. Beschrieben wurde der Transporter lediglich mit dem Kreiskenner des Kennzeichens. Dieses lautet "V" für Vogtlandkreis. Außerdem soll der Fahrer des Transporters ein Keyboard aus- oder eingeladen haben. Der Fahrer des Kleintransporters und/ oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.- Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell