LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/ Orla (ots) - Binnen vier Minuten ereilten die Polizeiinspektion Saale-Orla am 29.11.2024, kurz nach 20:00 Uhr, zwei Mitteilungen über sog. Verkehrsunfallfluchten in der Goethestraße und in der August-Bebel-Straße in Neustadt/Orla. Aus diesem Grund wurde mit insgesamt vier Streifenwagen nach dem oder den Unfallverursachern im Stadtgebiet Neustadt/ Orla ...

