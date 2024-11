Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacherin verlässt unerlaubt zwei Unfallorte

Neustadt/ Orla (ots)

Binnen vier Minuten ereilten die Polizeiinspektion Saale-Orla am 29.11.2024, kurz nach 20:00 Uhr, zwei Mitteilungen über sog. Verkehrsunfallfluchten in der Goethestraße und in der August-Bebel-Straße in Neustadt/Orla. Aus diesem Grund wurde mit insgesamt vier Streifenwagen nach dem oder den Unfallverursachern im Stadtgebiet Neustadt/ Orla gefahndet. Zunächst meldete sich eine 63-jährige Fahrerin eines roten Renault Clio. Ihr war an der Einmündung Pößnecker Straße/ Goethestraße ein unbekannter Pkw beim Einbiegen in die Goethestraße in die linke Fahrzeugseite gefahren, als sie in der Goethestraße verkehrsbedingt hielt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle in Ri. Goetheschule stadteinwärts. Vier Minuten danach meldete sich eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golf und gab an, von einem roten Pkw in der August-Bebel-Straße abgedrängt worden zu sein. Hierdurch war eine Kollision mit einem abgebparkten Kfz in der August-Bebel-Straße scheinbar unausweislich. Im Rahmen der Unfallaufnahmen stellte sich der Sachverhalt signifikant anders dar. So konnte ermittelt werden, dass die 42-jährige VW Fahrerin zunächst von der Stadthalle Neustadt/Orla die Pößnecker Straße befuhr. Beim Einbiegen in die Goethestraße touchierte die VW- Fahrerin den Renault. Anschließend entfernte sich die 42-jährige Faherin von der Unfallstelle. Beim Befahren der August-Bebel-Straße fuhr die VW Fahrerin frontal auf einen abgeparkten BMW. Nun alarmierte die 42-jährige die Polizei und gab sich als Opfer einer Unfallflucht aus. Der Grund der kleinen Märchenstunde konnte schnell ermittelt werden. So hatte die 42-jährige über 3,00 Promille intus. Der Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Die 63-jährige Clio Fahrerin sowie deren 59- jähriger Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt. Am Clio entstand ein Schaden von ca. 6.000,- EUR. Die 42-jährige Unfallverursacherin sowie deren 12-jährige Beifahrerin blieben ebenfalls unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von 15.000,- EUR und dieser musste abgeschleppt werden. Am abgeparkten Skoda entstand ein Sachschaden von 10.000,- EUR. Auch dieser musste vor Ort abgeschleppt werden. Neben der Verantwortlichkeit für zwei Verkehrsunfälle erwartet die Unfallverursacherin auch Ermittlungsverfahren wegen zweimaligen Entfernen vom Unfallort, Gefährdung Straßenverkehr, Falsche Verdächtigung und Voräuschen einer Straftat. Hinzu wird geprüft, ob der Einsatz auch noch Polizeikosten nach sich zieht.

