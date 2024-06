POL-BO: 15-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht beteiligte Autofahrerin und Zeugen

Witten (ots) - Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines Körperverletzungsdelikts in Witten-Annen. Ausgangspunkt ist ein Video, das aktuell in den sozialen Netzwerken kursiert. Das Video zeigt mehrere Jugendliche, die einen anderen Jugendlichen, der ein Fußballtrikot-Oberteil trägt, augenscheinlich schlagen. Nach ersten Ermittlungen könnten die Aufnahmen an der ...

mehr