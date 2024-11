LPI-SLF: Pkw Reifen zerstochen

Saalfeld (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen Unbekannte in eine Firma/ Metallbauunternehmen Am Cröstener Weg in Saalfeld ein. Durch Beschädigen eines Zaunes gelangten der/ die Unbekannten auf das Grundstück und versuchten, zwei Garagen zu öffnen- was misslang. Anschließend wurde durch Zerstören eines Fensters das Gebäude betreten und Kupfer-und Messingrohre im fünfstelligen Wert gestohlen. ...

