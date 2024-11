Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Saalfeld (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen Unbekannte in eine Firma/ Metallbauunternehmen Am Cröstener Weg in Saalfeld ein. Durch Beschädigen eines Zaunes gelangten der/ die Unbekannten auf das Grundstück und versuchten, zwei Garagen zu öffnen- was misslang. Anschließend wurde durch Zerstören eines Fensters das Gebäude betreten und Kupfer-und Messingrohre im fünfstelligen Wert gestohlen. Mutmaßlich zum Zwecke des Abtransportes wurde noch die Elektronik des Zufahrtstores beschädigt, sodass in Summe Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0307039 an die Saalfelder Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell