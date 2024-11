LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 07.30 Uhr, befuhr die 49-jährige Fahrerin eines PKW in Rudolstadt die Schwarzburger Straße in Schwarza in Richtung Rudolstadt. Hier musste sie verkehrsbedingt halten. Dies beachtete die dahinter befindliche 18-jährige Fahrerin eines PKW zu spät und fuhr auf. Die 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

