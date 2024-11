LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schleiz/ Friesau (ots) - Am Montag wurden in Schleiz und Friesau Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am Kaufland in der Oettersdorfer Straße durchfuhren in Richtung Oettersdorf mehr als 1900 Fahrzeuge die Messörtlichkeit. Bei erlaubten 50 km/h waren 45 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs- die meisten von ihnen erwartet ein Verwarngeldverfahren. In 7 Fällen müssen Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, die ...

