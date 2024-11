Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Firma

Zeugen werden gesucht

Schleiz (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma in Schleiz in der Industriestraße ein. In den Räumlichkeiten wurden Türen und Schränke beschädigt und Bargeld entwendet. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0307133 bei der Polizei Schleiz Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell