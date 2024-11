LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.40 Uhr, kam es in Saalfeld in der Pößnecker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem LKW. Der Bus befuhr die Pößnecker Straße aus Richtung Gorndorf kommend und wollte nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte grün. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 52-jährige Fahrer eines Holztransporters, welcher ...

mehr