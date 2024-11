POL-COE: Dülmen, Brokweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Ascheberg Transporter aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Montag (11.11.24) und 7 Uhr am Dienstag (12.11.24) schnitten die Täter an der Dieningstraße die Seitentür eines weißen Ford Transit auf und entwendeten Werkzeuge. Gleiches geschah an einem Ford Transit Custom an der Straße Homanns-Hof in Herbern, wo die Tatzeit zwischen 17 Uhr am Montag (11.11.24) und 7 Uhr am Dienstag ...

