Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wahrhafter Pechvogel

Unterwellenborn (ots)

Wahrhafter Pechvogel

Das Mitgefühl der eingesetzten Beamten hatte am Freitagnachmittag ein 62-jähriger Mann aus Unterwellenborn. Dieser wollte eigentlich nur einen kurzen Weg mit dem Auto seiner Frau erledigen, doch was folgte, war eine Schneise der Verwüstung. Beim Rückwärtsfahren vom Grundstück beschleunigte der Mann aus ungeklärter Ursache das Auto seiner Frau zu stark, rammte den Mercedes seiner Tochter, welcher auf der Straße vor der Ausfahrt stand und kam im Anschluss an einem Stromverteilerkasten zum Stehen der ebenfalls beschädigt wurde. Durch die Aufregung des Geschehenen, beschleunigte der Mann nun nach vorn, fuhr über eine Hecke, gegen die Hauswand des Wohnhauses an eine Gartenbank und den eigenen Audi A4. Stoppen konnte ihn nur die Garage, die allerdings auch erhebliche beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 28 000 EUR.

