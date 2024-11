Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte über das Wochenende, ein in der Kettrichhofstraße geparktes Fahrzeug und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Fast die komplette Fahrerseite des VW T-ROC wurde, in einer Höhe von 63 - 65 cm, in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und fragt: Hat jemand eine Beobachtung gemacht oder kann Hinweise zu dem Flüchtigen geben? Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell