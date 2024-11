POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Drei beschädigte Autos sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend auf dem Sommerwald. Kurz nach 21 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Unfall in der Straße Am Häusel. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stieß der Verursacher mit seinem VW Golf, gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser, gegen einen davor abgestellten ...

