POL-PDPS: Betzi Figur zerstört

Johanniskreuz - B 48 (ots)

In der Halloween Nacht ist es auf der B 48 in Johanniskreuz zu einer massiven Sachbeschädigung gekommen. Ein Holzkünstler aus Leimen hatte neben der B 48 eine "Betzi-Figur" aus Holz auf einem größeren Baumstumpf angebracht um so seine Liebe zu dem Verein und der Region auszudrücken. Unbekannte Täter schnitten nun in der Nacht sowohl den Baumstumpf als auch die "Betzi-figur mit einer Motorsäge" kaputt. Weiterhin wurde eine Wildkamera die zur Überwachung der Figur angebracht wurde, gestohlen. Der Sachschaden lässt sich laut dem Anzeiger nicht in Euro ausdrücken, da hier neben dem reinen Materialwert auch der ideelle Wert zählen würde. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht jetzt nach Zeugen. Personen die in der Nacht zwischen Johanniskreuz, Leimen und Annweiler die B 48 benutzt haben und hier etwas gesehen haben, mögen sich bitte unter 06333 9270 bei der Polizei in Waldfischbach melden.

