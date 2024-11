Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am 02.11.2024 meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 22:55 Uhr einen PKW mit auffälliger Fahrweise in der Rodalber Straße in Pirmasens in Fahrtrichtung Innenstadt. Der PKW konnte umgehend durch eine Streife an der Kreuzung an der Parkbrauerei festgestellt werden und wurde mittels Anhaltesignalen zur Kontrolle aufgefordert. Der 24-jährige Fahrzeugführer missachtete die Signale und bog nach links in die Schlossstraße ab, wo er seinen PKW stark beschleunigte, um sich der Kontrolle zu entziehen. In der Schloss- und Alleestraße überholte er mehrere PKW und missachtete rote Lichtzeichenanlagen, wobei nach bisherigen Erkenntnissen niemand gefährdet wurde. Mangels Ortskenntnissen bog er kurz nach der Synagogengasse auf einen Parkplatz ein, wo er und sein Beifahrer fußläufig die Flucht ergreifen wollten. Der flüchtende Fahrer konnte von den Beamten gestoppt und mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille und zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem bestanden gegen den Beschuldigten zwei Haftbefehle, weswegen er in die nächstgelegene JVA verbracht wurde. |pips

