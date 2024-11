POL-PDPS: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Zweibrücken (ots) - Am 02.11.2024, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu jeweils einem Geldbörsendiebstahlsdelikt in den Nettofilialen am ZOB und in der Quebecstraße. Den Geschädigten wurden, in einem Moment der Unachtsamkeit, die mitgeführten Geldbörsen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich jeweils auf einen niedrigen 3-stellen Geldbetrag. Seitens der Polizei wird appelliert, jegliche Wertgegenstände nicht offen im Einkaufswagen mitzuführen und ...

