Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbörsendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 02.11.2024, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu jeweils einem Geldbörsendiebstahlsdelikt in den Nettofilialen am ZOB und in der Quebecstraße. Den Geschädigten wurden, in einem Moment der Unachtsamkeit, die mitgeführten Geldbörsen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich jeweils auf einen niedrigen 3-stellen Geldbetrag.

Seitens der Polizei wird appelliert, jegliche Wertgegenstände nicht offen im Einkaufswagen mitzuführen und etwaige Handtaschen immer geschlossen am Körper zu tragen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9760 oder der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. I pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell