Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Höheinöd (ots)

In der Nacht zum 01.11.2024 wurden an einem in der Langgasse in Höheinöd geparkten weißen Transporter mehrere Reifen zerstochen. Die Tatzeit könnte gegen 05:00 Uhr gewesen sein, da eine Anwohnerin zu dieser Zeit ein zischendes Geräusch wahrnehmen, aber zunächst nicht näher einordnen konnte. Vermutlich stammte dieses Geräusch von der Tat. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Rufnummer 06333/9270 oder per Email (piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de) entgegen. |piwb

