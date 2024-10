Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gaststättenkontrolle in Waldfischbach-Burgalben

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In den späten Abendstunden des 30.10. wurde in einer Gaststätte in Waldfischbach-Burgalben durch eine Reihe von Einsatzkräften der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben und der Verbandsgemeinde Wfb.-Burgalben eine großangelegte Kontrolle durchgeführt, bei der Verstöße festgestellt wurden. Dabei kam es auch zu einer Reihe von Sicherstellungen. Die weiteren Ermittlungen der ADD Trier, der Kriminalinspektion Pirmasens und Überprüfungen des Ordnungsamts der VG Wfb. dauern an. Die Gaststätte wurde aktuell zunächst geschlossen.

