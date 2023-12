Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern.

Am Samstag, 2. Dezember, verschafften sich Unbekannte zwischen 14 und 19.15 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Bökelstraße in Eicken.

Am Sonntag, 3. Dezember, kam es zwischen 18 und 18.35 Uhr zu einem Wohnungseinbruch an der Bylandtstraße in Rheydt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

