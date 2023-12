Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 1. Dezember, haben Unbekannte im Schmölderpark einen unbekannten Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen und sind dann geflüchtet. Es wurde niemand verletzt, an dem Pkw entstand jedoch Sachschaden.

Am Freitagabend nahmen Beamte auf der Polizeiwache Rheydt die Aussage eines Autofahrers (58) auf, der nach eigenen Angaben gegen 18.50 Uhr von Unbekannten im Schmölderpark mit einem Gegenstand beworfen worden war. Der Mann war in seinem schwarzen Volvo auf der Urftstraße in Richtung Schmölderstraße unterwegs, als etwas unvermittelt gegen sein Auto flog. Er habe noch sehen können, wie zwei männliche Personen in den Schnmölderpark liefen.

An dem Pkw stellten die Beamten eine deutliche Einschlagsstelle fest. Es bleibt jedoch unklar, womit genau das Fahrzeug möglicherweise beworfen wurde. Bei den Tatverdächtigen könnte es sich nach Angaben des Zeugen um Kinder oder Jugendliche handeln. Der Anzeigenerstatter beschreibt sie als etwa 13 bis 14 Jahre alt. Einer der beiden trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und eine dunkle Kapuzenjacke mit hellen Streifen. Der andere habe eine sehr helle Hose getragen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Geschehen oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell