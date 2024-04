Coesfeld (ots) - Vier Unbekannte haben am Freitag (26.04.24) drei Fahrräder am Bahnhaltepunkt Schulzentrum aufgebrochen und aus einem Unterstand entwendet. Gegen 17.20 Uhr beobachtete ein Zeuge das. Bei den Tätern handelt es sich um vier Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Einer trug eine dunkle Kopfbedeckung sowie eine schwarze Jacke. Ein weiterer hatte eine dunkelgraue Jogginghose an. Die Polizei in Coesfeld bittet ...

mehr