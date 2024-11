POL-PDPS: Nach Widerstand in Gewahrsam genommen.

Zweibrücken (ots) - Am 31.10.2024, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde einer 66-jährigen Frau durch einen bislang unbekannten Täter in der Fußgängerzone in Zweibrücken der Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet. Die Geschädigte trug die Handtasche im Tatzeitraum am Arm. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere Ausweisdokumente und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise ...

mehr