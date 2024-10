Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Haustür hält Einbrechern stand + Frisörsalon in Butzbach durchwühlt +

Friedberg (ots)

--

Karben - Groß-Karben: Vergeblich an Haustür gehebelt -

Ein Reihenhaus im Hessenring rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr bis Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr hebelten die Diebe an der Haustür, ohne diese gewaltsam zu öffnen. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu den Einbrechern erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Butzbach: Frisörsalon durchwühlt -

Auf Beute aus einem Frisörsalon hatten es Diebe in der Färbgasse abgesehen. Zwischen Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr und Freitagmorgen, gegen 09.40 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und suchten im Inneren nach Wertsachen. Ihnen fiel ein geringer zweistelliger Eurobetrag in die Hände. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der Färbgasse in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeistation in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell