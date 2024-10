Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Tasche gefordert

Friedberg (ots)

In der Nähe vom Spielplatz an der Seewiese in der Bishop's Stortford Promenade sprach eine Gruppe männlicher Jugendliche am Dienstag, 1. Oktober, eine 12-Jährige aus Friedberg an, die dort mit einer Freundin unterwegs war. Die Jugendlichen forderten das Mädchen auf, ihnen ihre Tasche zu geben und drohten ihr zudem mit einer Art Waffe, die die 12-Jährige nach wenigen Momenten aber als Spielzeug-Schusswaffe einordnete. Daraufhin entfernten sich die Mädels ohne Weiteres. Einer der Jugendlichen ist etwa 174cm groß, hat blond-braune Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet, wobei er die Kapuze auf dem Kopf trug. Ein anderer fiel auf, da eine Strähne seiner ansonsten braunen Haare vorne rechts schwarz ist. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gegen 13.10 Uhr gesehen? Wem sind die unabhängig davon Jugendlichen aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

