Höheinöd (ots) - In der Nacht zum 01.11.2024 wurden an einem in der Langgasse in Höheinöd geparkten weißen Transporter mehrere Reifen zerstochen. Die Tatzeit könnte gegen 05:00 Uhr gewesen sein, da eine Anwohnerin zu dieser Zeit ein zischendes Geräusch wahrnehmen, aber zunächst nicht näher einordnen konnte. Vermutlich stammte dieses Geräusch von der Tat. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben sucht ...

