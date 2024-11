Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannte schlagen Heckscheibe an PKW ein/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 04.11.2024 im Zeitraum 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe an einem weißen PKW Renault Twingo ein, welcher in der Texasstraße geparkt war. Der Schaden dürfte sich auf ca. 800.- Euro belaufen. Gegenstände wurden nicht entwendet. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

