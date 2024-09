Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Brenzlige Situation

Baden-Baden, Oos (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben am Donnerstagnachmittag zusammen mit mehreren Polizeistreifen bei der Vollstreckung eines Vorführungsbefehls im Bereich des Bahnhofs eine überaus brenzlige Situation bewältigen müssen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen haben mehrere Familienmitglieder des Festzunehmenden die Polizisten tätlich angegriffen und überdies versucht, einen zwischenzeitlich in Gewahrsam genommenen zu befreien. Die Einsatzkräfte mussten bei den tumultartigen Szenen Pfefferspray einsetzen, um der Lage Herr zu werden. Nachdem einer der Angreifer zunächst mit Pfefferspray abgewehrt werden konnte, flüchtete er in eine angrenzende Wohnung und bewaffnete sich mit einem Küchenmesser. Trotz ausgesprochenen Drohungen, damit gegen die Beamten vorzugehen, konnte die Lage ohne ernsthafte Verletzungen der Betroffenen und Polizisten gelöst werden. Die Person, gegen die der Vorführungsbefehl bestand, konnte letztlich nicht angetroffen werden. Insgesamt wurden gegen drei Männer Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Gefangenenbefreiung und Bedrohung eingeleitet.

