Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Offenburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer Polizeistreife in den frühen Freitagmorgenstunden. Gegen 4:20 Uhr fiel der Mercedes-Benz mit seiner aggressiven und gefährdenden Fahrweise den Polizeibeamten auf. Nach Erblicken des Polizeiwagens flüchtete der Unbekannte, indem er die Beleuchtung des PKW ausschaltete und sich mit überhöhter Geschwindigkeit offenbar einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Während der Verfolgungsfahrt kollidierte der Fahrzeugführer in der Eisenbahnstraße mit einem LKW. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch weiterhin fort, bis er in einem Acker auf dem Plättleweg die Kontrolle seines Autos verlor. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte fußläufig von der Örtlichkeit. Die Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen oder Personen die durch das verkehrswidrige und rücksichtlose Verhalten des Fahrers geschädigt wurden, sich unter der Rufnummer 0781 21-4200 zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell