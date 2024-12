Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schalkau - Zusammenstoß PKW mit Krankenwagen

Schalkau (ots)

Am 29.11.2024 gegen 11:10 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem PKW Ford die Ortsverbindungsstraße Truckenthal - Schalkau. Hierbei kam er auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin eines im Gegenverkehr befindlichen Krankenwagens versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und geriet in der Folge in den linken Straßengraben. Der Fahrer des Ford wurde beim Unfall leicht verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen wird mit je 4000 Euro beziffert.

