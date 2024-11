Coesfeld (ots) - Unbekannte hebelten zwischen 22 Uhr am Sonntag (17.11.24) und 12.30 Uhr am Montag (18.11.24) die Tür eines Eisautomaten auf. Dieser steht an der Roxeler Straße in Schapdetten. Ob Beute gemacht wurde, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594 7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr