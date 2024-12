Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kaugummiautomat aufgebrochen, Verkehrsunfall und Frau auf Gleisen

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Kaugummiautomat aufgebrochen

Ein Dieb brach am Montag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr einen Kaugummiautomaten in der Schafstraße auf und entwendete die in diesem aufbewahrten Süßigkeiten. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Kernen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Fellbach: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend gegen 23:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Bühlstraße. An der Einmündung in die Zeppelinstraße verlor er aufgrund von Müdigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Straßenlaterne, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand.

Winnenden: Frau auf Gleise

Eine 51 Jahre alte Frau setzte sich am Montag gegen 11.15 Uhr am Bahnhof auf die Gleise. Der Zugverkehr wurde deshalb vorübergehend gestoppt. Mehrere Personen versuchten vergebens die Frau von den Gleisen zu ziehen. Sie wurde letztlich von Polizisten heruntergezogen. Gegen das Anlegen der Handschließen sperrte sie sich und leistete Widerstand. Wie sich herausstellte, war die Frau aus der Psychiatrie abgängig und wurde dorthin zurückgeführt.

