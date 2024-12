LPI-J: Mit einem Promille unterwegs

Apolda (ots) - Letzte Nacht, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 06:30 Uhr wurde in der Carolinenstraße in Apolda ein schwarzer Jeep Grand Cherokee gestohlen. Das Fahrzeug hatte sein Besitzer in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Gegen 01:30 Uhr hatte der Mann sein Fahrzeug noch aus dem Wohnungsfenster sehen können. Am nächsten Morgen musste er dann leider feststellen, dass der Jeep gestohlen wurde. Die Polizei hat sofort eine großräumige Fahndung eingeleitet. ...

mehr