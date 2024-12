Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnung vor Trickbetrüger - der "Feind" sitzt am anderen Ende der Leitung

Jena/Saale-Holzland-Kreis/Weimar/Weimarer Land (ots)

Die Polizei warnt vor Betrügern, die aktuell wieder ihr Unwesen treiben. Am Montag hätte man meinen können, dass eine Diebesbande in und um Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis aktiv ist. Mehrere Bewohner bekamen einen Anruf einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten. Stets wurde in der Nachbarschaft eingebrochen und eine Adressliste aufgefunden. Weil in Folge dieser vermeintlichen Bande alle Wertgegenstände, vor allem Bargeld und Schmuck, weder in den heimischen vier Wänden, noch bei einem Kreditinstitut, sicher seien, würde ein Beamter in Zivil die Gegenstände vor Ort abholen und im Anschluss sicher verwahren. Was stimmt ist, dass jemand IHR Gled holt und bei sich bewahrt, für immer. Denn Vorsicht - hier agiert mitnichten die "echte" Polizei, sondern dreiste Betrüger. Und denen ist jedes Mittel recht um an ihr Ziel zu gelangen - Ihr Hab und Gut. Und hierbei nutzen diese die Gutgläubigkeit anderer Mitmenschen aus. Mehrfach wurde versucht telefonisch bei hauptsächlich älteren Menschen die Vermögensverhältnisse zu hinterfragen. Jedoch handelte es sich nicht um echte Polizeibeamte, sondern um dreiste Trickbetrüger, welche zumeist betagtere Mitmenschen finanziell erleichtern wollen. Und dafür setzen diese hierbei Druck- und Drohmittel verbaler Art ein. Dabei sind dem Erfindungsreichtum der Betrüger keine Grenzen gesetzt. In den Fällen vom Montag waren es stets die gesichteten oder gar bereits gefassten Einbrecher.

Das Wichtigste für Sie ist aber VORSICHT.

Alle Anrufe haben aber stets nur ein Ziel - Geld und Wertgegenstände auf widerrechtliche Art und Weise zu ergaunern.

Die Polizei wird niemals derartige Sachverhalte telefonisch klären und eine Geldforderung aussprechen. Seien sie bei solchen Anrufen stets misstrauisch und versichern sie sich rück. Informieren Sie die "echte" Polizei über derart dubiose Anrufe.

Und vor allem: Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und übergeben Sie auch kein Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell