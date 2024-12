Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen PKW-Fahrer

Neuss (ots)

Am Sonntag (08. 12.) wurde eine 56-jährige Neusserin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war sie gegen 09:25 Uhr auf der August-Macke-Straße in Neuss in Fahrtrichtung Neuenberger Straße unterwegs gewesen, als ihr kurz nach der Kreuzung August-Macke-Straße und Max-Ernst-Straße ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Dieses sei demnach teilweise auf der Fahrban der 56-Jährigen gefahren. Um einer Kollision zu entgehen, wich diese nach rechts aus und prallte dabei gegen einen Baum.

Sie wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt in Richtung Jan-Thorn-Prikker-Straße fort.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf das am Unfall beteiligte Fahrzeug geben können. Die Ermittler sind erreichbar unter der Rufnummer 02131 3000. Die Polizei warnt davon, sich unerlaubt vom Unfallort zu entfernen. Alle Beteiligten sind verpflichtet, ihre Personalien anzugeben. Am besten sollte bei jedem Unfall die Polizei hinzugezogen werden, welche Recht und Pflichten genau erklären kann und alles Weitere in die Wege leitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell