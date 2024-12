POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14 Jahre altem Mädchen aus Neuss

Neuss (ots) - Am Mittwoch (18.12.) gingen bei der Polizei erneut Hinweise auf eine Person ein, die vor einer Schule in Dormagen offenbar aus einem Auto heraus Kinder beobachtet haben soll (Link zur Pressemeldung vom 16.12.2024, 17:57 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5932067). Die entsandten Beamten konnten vor Ort einen 61-jährigen Mann antreffen. Dieser, wegen verschiedener Delikte polizeilich in ...

mehr