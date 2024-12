Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisster Junge wohlbehalten angetroffen - Velbert - 2412073

Mettmann (ots)

Wie am Dienstag (17. Dezember 2024) berichtet, suchte die Polizei unter Einbindung starker Kräfte nach einem seit Montag (16. Dezember 2024) vermissten 13 Jahre alten Jungen aus Velbert.

Mit großer Erleichterung konnten die Suchmaßnahmen in der Nacht auf Donnerstag (19. Dezember 2024) eingestellt werden, nachdem der Junge wohlauf am Bahnhof von Travemünde bei Lübeck von der Bundespolizei angetroffen wurde. Der Junge wurde zunächst in behördliche Obhut übergeben und soll nun wieder mit seiner Familie zusammengeführt werden.

Die Polizei hat die ursprüngliche Vermisstenfahndung aus ihren Portalen gelöscht und bittet darum, das veröffentlichte Foto des Jungen aus Gründen des Schutzes seiner Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen. Zudem bedankt sich die Polizei bei allen, die zur erfolgreichen Suche nach dem Jungen beigetragen haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell