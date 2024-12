Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Schuhmarktplatz (13.12.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Rund 2000,- EUR Schaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr an einem abgestellten Audi A4 hinterlassen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der bislang Unbekannten den auf dem Schuhmarktplatz geparkten Audi A4 und beschädigte diesen an der vorderen linken Fahrzeugseite. Anschließend setzte der Verursache seine Fahrt fort, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07423 81010 mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell