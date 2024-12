Polizeipräsidium Konstanz

Polizei warnt vor unseriösen Haustürangeboten (12.12.2024)

Am Mittwochabend ist in der Lange Straße eine verdächtige Person aufgefallen. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer Anwohnerin und bot über die Sprechanlage den Austausch von Haustüren an. Nachdem die Bewohnerin ablehnte, entfernte sich der Mann und stieg in einen weißen Pkw, der einem VW Passat ähnelte und mit einem Darmstädter Kennzeichen versehen war.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die unangemeldet an Ihrer Haustüre klingeln und Produkte oder Dienstleistungen anbieten.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus.

- Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei.

