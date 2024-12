Steißlingen (ots) - Am Mittwochabend ist in der Lange Straße eine verdächtige Person aufgefallen. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer Anwohnerin und bot über die Sprechanlage den Austausch von Haustüren an. Nachdem die Bewohnerin ablehnte, entfernte sich der Mann und stieg in einen weißen ...

mehr