Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Fußballtor von Privatgrundstück entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Kriminelle entwendeten am späten Sonntagabend (14.7.) gegen 22 Uhr ein Fußballtor und einen Fußball von einem Grundstück in der Straße "Am Weißen Rain". Bei den Dieben soll es sich nach ersten Erkenntnissen um mehrere Jugendliche gehandelt haben.

Hinweise zu diesem unsportlichen und strafbaren Verhalten sowie zum Aufenthalt des Tores werden von der Polizei in Heppenheim unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell